Ukraine : les dialogues diplomatiques se poursuivent

C’est un dernier rebondissement dans le conflit diplomatique dans lequel l’Ukraine occupe une place centrale. Selon Washington, Moscou va utiliser de fausses vidéos pour justifier une attaque dans le pays : "Nous pensons que le gouvernement russe envisage de mettre en scène une fausse attaque des forces militaires ou des services de renseignement ukrainiens contre le territoire souverain russe", estime le porte-parole du Pentagone John Kirby.

Stratégie remise en question

En Europe, la situation est scrutée et Emmanuel Macron - entre autres - tente d’apaiser les tensions vives entre l’Ukraine et la Russie. Il devrait se rendre à Moscou dans les prochains jours. "Cette stratégie de dialogue est remise en question par de grands partenaires européens de la France comme la Grande-Bretagne et la Pologne", avertit Antoine Arjakovsky, historien et spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Jeudi 3 février, Recep Tayipp Erdogan, le président turc s’est également rendu à Kiev pour trouver des solutions avec le président ukrainien.