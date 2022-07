Ukraine : le président du Sénat à Kiev pour rencontrer le président ukrainien

Le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, est arrivé, vendredi 8 juillet au matin, à Kiev, en Ukraine, où il effectue un déplacement de deux jours, a appris franceinfo auprès de son entourage. Le mardi 7 juin, il avait lui-même annoncé ce déplacement, sans donner de date précise. L'invitation vient du président du parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, avec qui il a tenu une conférence de presse commune ce jour-là.

Lors de ce déplacement dans le pays en guerre avec la Russie, organisé "en bonne intelligence avec l'Élysée" selon la même source, il va notamment s'entretenir avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. D'abord pour lui adresser "un message de solidarité", puis pour faire un point sur "la situation" et les "besoins urgents de l'Ukraine, et pas uniquement sur l'aspect militaire". "La reconstruction sera à l'ordre du jour", assure-t-on également.

Au départ de Przemysl en Pologne, dans le train pour Kiev pic.twitter.com/zUl2q8CLTj — Gérard Larcher (@gerard_larcher) July 8, 2022

Une visite en banlieue de Kiev, touchée par l'offensive russe, est également prévue. Elle doit intervenir ce vendredi matin et doit mener le président du Sénat à Irpin, Boutcha et Borodyanka.

Un discours devant le Parlement ukrainien

Ce samedi, Gérard Larcher prononcera un discours devant le Parlement ukrainien, la Rada. Son entourage promet "un discours important", avec un "message autour de l'Europe" et de "l'adhésion de l'Ukraine". Lors de la conférence de presse commune qu'il avait tenue avec Rouslan Stefantchouk, il avait réaffirmé son soutien au pays dans sa demande de statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Le 23 juin, les 27 ont entériné la candidature de l'Ukraine.

Le programme du président de la Haute assemblée comporte aussi un échange le même jour avec le président de la Rada, institution avec laquelle "le Sénat travaille depuis le développement du conflit". Il tiendra également une conférence de presse.

Une délégation de Sénateurs accompagne Gérard Larcher lors de ce déplacement. Elle comprend le président de la Commission des affaires européennes de la Haute assemblée, Jean-François Rapin (Les Républicains), le président du groupe Socialiste, écologiste et républicain, Patrick Kanner (Parti socialiste), Alain Milon (Les Républicains), Pascal Allizard (Les Républicains), Nadia Sollogoub (Union centriste) et Hervé Maurey (Union centriste). Ces sénateurs doivent se rendre avec Gérard Larcher à Irpin, Boutcha et Borodyanka.