DIRECT. Guerre en Ukraine : au moins 17 morts et 30 blessés après un tir de missile sur un immeuble de la région d'Odessa, selon les autorités de Kiev

Ce qu'il faut savoir

Au moins 17 personnes ont été tuées dans un tir de missile qui a touché un immeuble de la région d'Odessa, tôt vendredi 1er juillet. Selon le dernier bilan des services d'urgence ukrainiens, la frappe tirée par un "avion stratégique" depuis la mer Noire a fait aussi "30 blessés, dont trois enfants". Suivez notre direct.

L'Ukraine a commencé à exporter de l'électricité vers l'Union européenne. Volodymyr Zekensky salue "une étape importante" de son "rapprochement avec l'Union européenne". Kiev "a commencé à exporter de manière significative de l'électricité vers le territoire de l'UE, vers la Roumanie". "Ce n'est pas seulement une question de revenus d'exportation pour nous, c'est une question de sécurité pour l'Europe entière", a insisté le président ukrainien.

Moscou quitte l'île des Serpents. Cette frappe dans la région d'Odessa intervient au lendemain du retrait de l'armée russe de l'île des Serpents. Cet îlot stratégique avait été conquis au début de la guerre par la Russie. Il avait ensuite été visé régulièrement par des frappes de drones et de missiles ukrainiens.

La diplomatie russe dénonce un "rideau de fer" entre la Russie et l'Occident. Sergueï Lavrov a emprunté la formule de Winston Churchill (qui pourtant dénonçait l'expansionnisme stalinien) lors d'une conférence de presse à Minsk (Biélorussie). "Que [les Occidentaux] fassent attention et qu'ils ne se coincent pas [les doigts] dedans. Le processus est en cours", a ironisé le ministre des Affaires étrangères russe. Il a également dénoncé le comportement de l'Union européenne, qui "ne montre aucun intérêt à comprendre les intérêts" russes et dont les décisions sont dictées selon lui "par Washington".

Les Etats-Unis gèlent plus d'un milliard de dollars d'avoirs appartenant à un oligarque russe. Le Trésor américain a annoncé le gel des avoirs d'une société américaine appartenant à l'oligarque et homme politique russe Suleiman Kerimov, déjà sanctionné par Washington et l'Union européenne. Une enquête des autorités américaines a "révélé que Kerimov a utilisé une série complexe de structures légales et d'hommes de paille pour dissimuler ses intérêts" dans la société.