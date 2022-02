Ukraine : entre inquiétude et joie après la reconnaissance de l’indépendance des zones séparatistes

D. Olliéric, L. Lacroix, C. Kenck, P. Acheré, I. Rodneva, A. Dalsbaek, P. Miette

Lundi 21 février dans la soirée, Vladimir Poutine a annoncé la reconnaissance de l’indépendance des zones séparatistes pro-russes en Ukraine. Pour la communauté internationale, c’est une offensive. En Ukraine, le pays n’a jamais été aussi divisé entre ceux inquiets de cette invasion russe et d’autres qui attendaient cette décision depuis des années.

Pas d’affolements dans les rues de Kiev (Ukraine) mardi 22 février dans la matinée, mais une inquiétude palpable. Les habitants partent travailler comme un jour normal, mais le cœur serré. "On est sous le choc, on ne sait pas quoi faire ou comment réagir. C’est juste fou ce qui arrive", confie cette Ukrainienne interrogée par les journalistes de France 3.

"On est très heureux"

Dans le Donbass, la veille au soir, c’était une autre ambiance. Certains pro-russes ont suivi en direct le discours de Vladimir Poutine et ont laissé éclater leur joie. "On est très heureux, on attend ça depuis huit ans, c’est notre opposition à l’Etat terroriste qu’est l’Ukraine", déclare cet Ukrainien pro-russe. Le président russe a ordonné l’entrée de ses troupes dans les enclaves séparatistes. Dans celles-ci régnait lundi soir une atmosphère de victoire, avec des séparatistes qui disent espérer la paix.