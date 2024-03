Ukraine : en assumant une "ambiguïté stratégique", Emmanuel Macron "a permis une prise de conscience de l'ampleur du sujet", selon Jean-Yves Le Drian

"L'ambiguïté stratégique, c'est un élément essentiel des conflits armés et je pense qu'il [Emmanuel Macron] a eu la bonne idée de laisser ce doute", a estimé jeudi 14 mars sur franceinfo l'ancien ministre des Affaires étrangères et actuel représentant personnel du président de la République pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, revenant ainsi sur les déclarations du chef de l'État autour de l'envoi possible de troupes occidentales en Ukraine. Ces déclarations ont semé le trouble parmi les autres dirigeants européens.

Si le président de la République a souligné qu'aucun consensus n'existait "à ce stade" parmi les alliés de Kiev, il a assumé une "ambiguïté stratégique" vis-à-vis de la Russie. Pour Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron "a permis une prise de conscience de l'ampleur du sujet" en Europe. Il s'agit de "ne pas se poser de limites", a résumé l'ancien ministre de la Défense de François Hollande entre 2012 et 2017. "Si on délimite le terrain de jeu, on indique à notre adversaire comment il faut jouer", a-t-il expliqué, ce qui permet de ne pas lui donner de "billes" et de "cartes". "Donc, il faut semer le doute et ce qu'a voulu faire le président de la République, c'est de semer l'ambiguïté", a-t-il défendu.

"C'est une ligne de crête difficile à tenir", a reconnu l’ancien maire de Lorient et député du Morbihan. Cette "ligne de crête" est de "soutenir à fond l'Ukraine pour empêcher la Russie de gagner" et de ne pas "rentrer dans le combat", a-t-il rappelé. "Nous ne sommes pas des cobelligérants et n'allons pas l'être demain", a-t-il poursuivi.