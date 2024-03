"C'est possible" qu'il y ait un danger pour l'Otan si Trump est réélu, alerte Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense, sur franceinfo jeudi 14 mars. "J'espère que les Américains continueront de respecter les fondamentaux de l'Alliance atlantique et du traité de 1949 mais ce n'est pas sûr", poursuit-il, précisant que "la donne a changé".

"Il faut que les Européens s'interrogent sur leur propre destin en sachant que peut-être demain, il y aura un repli isolationniste américain encore plus fort qu'aujourd'hui", déclare Jean-Yves Le Drian. La tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, Valérie Hayer, évoquait lundi sur franceinfo sa volonté d'avancer "sur l'idée d'une armée européenne". "Ce n'est pas le bon mot" pour l'ancien ministre de la Défense, même s'il estime que l'Europe doit "renforcer son effort de défense". Il appelle à "une défense européenne commune à l'intérieur de l'Alliance" atlantique pour "faire en sorte qu'il y ait une interopérabilité des forces les unes avec les autres".

Jean-Yves Le Drian affirme que "le budget consolidé de l'ensemble des États européens, en intégrant la Grande-Bretagne" est "largement au-dessus" du "budget de la défense de la Russie, même s'il a beaucoup augmenté ces derniers temps". "On a les moyens financiers, le problème, c'est qu'on ne travaille pas suffisamment ensemble, en particulier dans la production d'armement", poursuit-il.