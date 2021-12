Ukraine : des tranchées creusées à la frontière avec la Russie

À la frontière entre l'Ukraine et la Russie, les Ukrainiens craignent une invasion russe. Le long de la frontière avec le Donbass, ils ont creusé des tranchées.

Au cœur d'une guerre qui dure depuis huit ans, les tranchées ont transformé le paysage de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Face à des soldats ukrainiens, la Russie continue de déployer de nouvelles troupes : 150 000 hommes y sont mobilisés à ce jour. Pour l'Ukraine, une réponse de l'Alliance atlantique (Otan) est nécessaire.

"On est habitués aux mitrailleuses"

"Si un pays comme la Russie envahit notre territoire, alors l'Otan devra nous apporter son aide avec des troupes, du matériel militaire et de l'armement", estime Vladyslav, militaire ukrainien de 22 ans. Au total, 400 kilomètres de tranchées opposent les Ukrainiens aux séparatistes pro-russes, dans un pays meurtri où le conflit a fait fuir toute une population. "Quand ils tirent, vous courrez vers une butte ou un sous-sol s'il est ouvert. C'était effrayant au début, mais maintenant, on est habitués aux mitrailleuses", témoigne Danya Kharchenko, 13 ans, qui vit à la frontière. Depuis 2014 et le début du conflit, près de 13 000 personnes ont perdu la vie.