Guerre en Ukraine : 25 personnes arrêtées dans les territoires occupés par la Russie en raison de leur soutien à Kiev

La garde nationale russe a annoncé, lundi 29 juillet, les arrestations de 25 personnes dans des régions occupées du sud de l'Ukraine. "Sur la base d'informations reçues du contre-espionnage militaire, les forces spéciales (...) ont arrêté 25 résidents locaux soupçonnés d'aider les forces armées ukrainiennes et les ont remis au ministère de l'Intérieur et au service fédéral de sécurité (FSB)", a précisé la Rosgvardia.

Les arrestations ont eu lieu dans les parties occupées des régions ukrainiennes de Kherson et Zaporijjia. Quatre personnes sont accusées d'espionnage et d'avoir collecté des informations sur les activités de l'armée russe et huit autres sont suspectées de "trahison". D'autres sont accusées d'avoir diffusé des messages appelant à des "actes de terrorisme" sur les réseaux sociaux, et d'autres encore d'avoir collecté des fonds pour des organisations interdites. Des armes auraient également été saisies.

La Russie multiplie les arrestations de personnes accusées de soutenir ou d'aider l'Ukraine, que ce soit dans les régions occupées ou sur son territoire. Elle a ainsi incarcéré nombre de personnes dénonçant l'assaut contre Kiev, d'autres accusées d'opérations de sabotage ou d'avoir transmis des renseignements à l'Ukraine.