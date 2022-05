"Mon avenir, ma vie, tout est perdu." Chakib avale ses mots et parle sans reprendre son souffle. Assis dans le local de la Maison des Camerounais de France, dans le 18e arrondissement de Paris, cet étudiant algérien de 23 ans raconte être arrivé en France début avril, après avoir fui la guerre en Ukraine.

Il suivait des études maritimes à Odessa, ville portuaire située sur les rives de la mer Noire, pour devenir officier de pont, son "rêve". "J'avais une résidence permanente là-bas, des amis, j'ai appris à parler la langue, raconte-t-il avec nostalgie. J'ai tout quitté du jour au lendemain, je n'ai pris que mes papiers."

Il était 6 heures du matin, le 24 février, lorsqu'il a appris que la guerre avait éclaté. Après un périple de plusieurs jours à travers l'Ukraine en voiture de location, il a atteint la Pologne puis a rallié Paris en bus. Quand il rejoint la capitale française, c'est avec en poche une autorisation provisoire de séjour (APS) d'un mois. "Elle se périme demain. La préfecture continue de me dire d'attendre et qu'on va m'appeler, mais toujours rien", déplore-t-il, avant de glisser en russe un proverbe qu'il traduit en français : "Ma vie c'est zéro multiplié par zéro".

Depuis le 4 mars, l'Union européenne accorde une protection temporaire de six mois aux personnes ayant fui l'Ukraine. Les bénéficiaires reçoivent une allocation, ont le droit de travailler, d'avoir une prise en charge médicale, une aide au logement et à la scolarisation de leurs enfants. Mais seuls les ressortissants ukrainiens peuvent l'obtenir.

Les réfugiés de nationalité étrangère doivent, eux, prouver qu'ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays d'origine "dans des conditions sûres et durables" ou être marié à un ou une Ukrainienne pour en bénéficier. En France, le ministère de l'Intérieur a chargé les préfectures de l'examen individuel de ces situations, "ce qui fait craindre un traitement inégalitaire d'un département à l'autre", explique la Coordination française pour le droit d'asile (CFDA) dans un communiqué.

Contacté par France 24, le ministère de l'Intérieur précise : si un ressortissant de pays tiers n'est pas éligible à la protection temporaire, il a vocation à regagner son pays d'origine. Pourtant, dans l'Union européenne, d'autres pays ont choisi d'adapter le cadre fixé et accueillent toutes les personnes fuyant l'Ukraine sans distinction de nationalités, comme le Portugal et l'Espagne.

Pour de nombreux étudiants, la seule solution pour rester en France reste donc d'obtenir un visa étudiant. "J'ai contacté les universités de Nice, Marseille, Le Havre, pour m'inscrire, mais elles m'ont toutes dit qu'elles ne savaient pas quoi faire", reprend Chakib.

"Mon but ce n'est pas de rester en France pour toujours, mais de terminer mes études. Pourquoi on ne me laisse pas le faire ?"