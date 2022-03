Témoignage "Ils m'ont torturé avec de l'électricité", confie un fixeur de Radio France, enlevé pendant neuf jours par l'armée russe

C'est un témoignage aussi rare que puissant. Un fixeur ukrainien, ayant assisté comme guide et interprète les équipes de Radio France à la fin du mois de février et au début du mois de mars en Ukraine, a été enlevé et torturé pendant neuf jours par l'armée russe. Radio France avait alerté de sa disparition le 8 mars dernier Reporters sans frontières, ainsi que les autorités françaises.

Nikita (son prénom a été modifié pour garantir sa sécurité), âgé de 32 ans, est un fixeur : il fait partie de ces accompagnateurs locaux indispensables au travail des journalistes étrangers dans les régions à risque. Il a été enlevé le 5 mars par des forces russes. Détenu pendant neuf jours, il raconte à franceinfo les mitraillages, les chocs électriques, les coups de barre de fer et les simulacres d'exécution qu'il a subis. Son histoire ressemble aujourd'hui à celle d'un miraculé.

"Une première journée très violente"

Comme d'autres journalistes ou collaborateurs de médias, sa voiture, dûment estampillée "presse" est prise sous le feu délibéré de combattants russes le 5 mars, alors qu'il tente de rejoindre, seul, un village où sa famille s'est réfugiée. Arrêté, il est très violemment interrogé : les coups pleuvent. "C'était surtout lors de la première journée [le 5 mars], très violente, raconte-t-il. Après l'interrogatoire, un commandant local a ordonné que l'on ne me touche pas jusqu'au 8 mars. Même si j'étais attaché à un arbre, même si j'avais froid... J'étais tout de même nourri et réchauffé par un feu." Attaché en pleine nature pendant trois jours, là où la nuit la température descend facilement à −5°C, Nikita est de nouveau interrogé et torturé le 8 mars.

"Ils m'ont torturé avec de l'électricité, au niveau de la jambe. Ils m'ont reposé de nouveau toutes leurs questions." Nikita, à franceinfo

Le 13 mars, Nikita et deux autres Ukrainiens sont finalement relâchés : les soldats russes semblent finalement convaincus qu'il s'agit bien de civils. Mais les blessures de l'un des codétenus de Nikita sont sévères. "Durant la détention, la personne a été frappée fortement à la tête. Il avait des blessures internes, au niveau du crâne. Il est en train de se faire soigner à l'étranger", souligne-t-il.

Aujourd'hui, Nikita, ainsi que sa famille, est sain et sauf quelque part en Ukraine. Le trentenaire, juriste de formation, régulièrement interprète pour des médias étrangers depuis 2013, "comme l’ensemble des fixeurs en terrain de guerre" a pris des risques "pour la liberté d’informer", souligne Radio France dans un communiqué. "Sans eux, nous ne pourrions faire l'indispensable travail de reportage sur le terrain pour informer en temps de guerres et de conflits". Radio France exprime sa "profonde reconnaissance."

Reporters sans frontières va désormais transmettre le témoignage de Nikita au procureur de la Cour pénale internationale (CPI) en complément des deux plaintes que RSF lui a déjà adressées, les 4 et 16 mars.