Témoignage Guerre en Ukraine : "L'engin avait l'air d'avoir un problème technique", raconte une journaliste qui vit près du lieu du crash de l'hélicoptère

La journaliste ukrainienne Tetiana Orgakova était en train d'accompagner ses filles à l'école, à 200 mètres du jardin d'enfants où a eu lieu l'accident. Elle raconte à franceinfo.

Au total, "Nous avons pour l'instant des informations sur 16 morts dont deux enfants", indique la police. Au moins 18 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur, deux de ses collaborateurs et deux enfants, tués ce matin dans le crash d'un hélicoptère près d'une école maternelle et d'un immeuble résidentiel dans la région de Kiev, à Brovary.

Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, on pouvait voir les restes de l'hélicoptère mélangés à des débris, proches d'une voiture détruite sous le poids du métal. Le ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky, 42 ans, son premier adjoint Ievgueni Ienine, 42 ans, ainsi qu'un autre haut responsable du ministère se trouvant à bord de l'appareil, ont également été tués. "Aujourd'hui, une terrible tragédie s'est produite à Brovary", grande ville qui touche la banlieue est de Kiev, a déclaré Volodymyr Zelensky sur Telegram. "La douleur est indicible. L'hélicoptère est tombé sur l'enceinte d'une école maternelle", a-t-il ajouté.

"Nous avons vu des dizaines d'ambulances et de camions de pompiers"

franceinfo a pu joindre Tetiana Orgakova. Cette journaliste ukrainienne habite tout près du lieu de l'accident, à Brovary, dans la banlieue de Kiev. Au moment du crash, elle était en train d'accompagner ses filles à l'école, à 200 mètres du jardin d'enfant où a eu lieu l'accident. "Sur la route, tout de suite, on a eu l'information. À peu près une heure après l'accident, je suis retournée sur le lieu, avec ma fille aînée. Il y avait beaucoup de policiers, beaucoup de militaires. La police cherchait encore une fillette de cinq ans : ils montraient à tout le monde une photo parce qu'ils n'arrivaient pas à la trouver", témoigne-t-elle.

Avant de poursuivre : "Selon leurs informations, à cette heure, il y avait une partie des enfants qui ont été repris par les parents, une autre partie qui était déjà à l'hôpital. Nous avons vu des dizaines d'ambulances et de camions de pompiers. La zone est actuellement entourée, on ne peut pas y avoir accès."

"L'engin avait l'air d'avoir un problème technique"

Si les "circonstances" de cet accident sont "en cours d'élaboration", a précisé le gouverneur de la région de Kiev, plusieurs éléments, notamment sur la destination du vol, ont été dévoilés : "Le but de ce vol (était d'aller) vers l'un des points chauds de notre pays où se déroulent les combats. Le ministre de l'Intérieur s'y rendait", a ainsi déclaré Kyrylo Timochenko, le chef-adjoint du cabinet de la présidence, à la télévision ukrainienne.

Pour Tetiana Orgakova, tout semble indiquer un accident. "Derrière moi, il y avait une femme qui a vu ce qu'il s'était passé. Accompagnée de son fils adolescent, ils ont assisté à la scène depuis leur fenêtre : ils ont vu un hélicoptère avec une croix blanche. À ce moment-là, ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait et pensaient que c'était un drone ou autre chose. Ils m'ont décrit que l'engin avait l'air d'avoir un problème technique, et qu'il avait alors commencé à tomber, comme lors d'un accident. Et il est tombé sur ce jardin d'enfants. Il y a eu une manœuvre, mais, en fait, le pilote aurait perdu le contrôle du véhicule. Il y a du brouillard, de la brume aujourd'hui", conclut-elle.

L'appareil qui s'est écrasé appartenait au service d'Etat pour les situations d'urgence qui dépend du ministère de l'Intérieur, selon un porte-parole des forces aériennes ukrainiennes.