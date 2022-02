Crise en Ukraine : sous les bombardements, sur la ligne de front dans l'est du pays

La situation est explosive dans l'est de l'Ukraine. Kiev et les séparatistes prorusses s'accusent mutuellement de violations graves du cessez-le-feu, alimentant les craintes d'une invasion russe. Maryse Burgot, Stéphane Guilemot et Yan Kadouch, envoyés spéciaux de France Télévisions en Ukraine, ont suivi samedi 19 février, le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denys Monastyrsky, en visite sur la ligne de front.

Depuis les tranchées, le ministre a assuré que "l'armée ukrainienne est aux aguets". "J'ai parlé aux soldats, je peux vous affirmer que l'ennemi n'a aucune chance", a-t-il déclaré au micro de France Télévisions. Mais la situation a ensuite dégénéré, surprenant la délégation du ministre. Des obus de mortiers sont tombés à moins de 50 mètres de Denys Monastyrsky. Plaqué au sol et protégé par ses gardes du corps, le ministre a été exfiltré.

"Je sais combien les civils qui vivent ici ressentent ces peurs"

Denys Monastyrsky estime avoir été visé par les séparatistes prorusses. "Bien sûr, je suis un homme, je suis un civil, je ne suis pas un militaire, je suis très choqué. Mais je sais combien les civils qui vivent ici ressentent ces peurs", a réagi le ministre après ces tirs.

Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont affirmé samedi avoir constaté une "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu, au plus haut depuis juillet 2020. Deux militaires ukrainiens ont été tués sur la ligne de front, selon un nouveau bilan de l'armée ukrainienne.