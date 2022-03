Témoignage Guerre en Ukraine : "Je ne sais pas quand ils pourront revenir", confie une mère qui a envoyé ses enfants en France

Dans la chambre des enfants d’Oksana, une énorme peluche, un ballon de basket et deux lits vides. Ensemble, la famille a vécu les nuits emplies des hurlements des sirènes, abritée dans un petit couloir. Puis, il y a eu ce tir de missile. “Quand il y a eu cette explosion à coté, on a décidé de les faire partir”, explique-t-elle.

Deux jours plus tard, Roman et Dacha quittent Dnipro, leur ville, à l'est de l'Ukraine. Le garçon de 11 et sa soeur de 17 ans montent dans un train, sans leurs parents. “On les a fait partir seuls parce que nous avons notre travail ici pour soutenir l’économie. On a nos parents qui sont âgés et mon mari est mobilisable et ne peut pas quitter le pays".

Les enfants sont hébergés dans la Creuse

Les deux enfants sont arrivés à Guéret jeudi 17 mars, après quatre jours de voyage. Les enfants sont hébergés dans la famille d’une ancienne correspondante de Dacha. Oksana appelle sa fille : "Salut Dacha, comment ça va ?". L'aînée répond que "tout va bien" pour elle et son petit-frère même si Roman "s’inquiète de la séparation”.

Le jeune garçon tente de donner le change : "Ça va super”. Puis, il avoue que l'éloignement lui pèse. "Je vais plutôt bien mais mes parents me manquent beaucoup. Je m’ennuie... Mais on peut se promener avec les chiens, parler avec les parents qui nous accueillent", raconte-t-il, avant de lâcher très ému : "C’est dur de quitter pour la première fois ses parents".

Roman et Dacha sont accueillis par Cécile et son mari. Console de jeux, match de basket, bientôt l’inscription au collège... le couple fait tout pour les mettre à l'aise et pour apaiser leur mère. "Elle est très inquiète de savoir si ses enfants se comportent bien. Surtout, on veut la rassurer sur le fait que ses enfants soient effectivement en sécurité."

On va s’en occuper comme nos propres enfants mais ils restent ses enfants à elle. Pas les nôtres. Cécile, famille d'accueil franceinfo

Oksana communique avec ses enfants en passant par la messagerie Telegram. Elle est soulagée de savoir ses enfants à 3000 kilomètres des bombes. Mais cela reste douloureux d'être séparée d'eux. "C’est dur de ne pas les voir. Je les ai élevés pour qu’ils soient autonomes mais maintenant, ils sont très loin…Et personne ne sait quand ils pourront revenir. Je ne sais pas ce qu’il faut faire", confie-t-elle en sanglots.

Si la situation dégénère à Dnipro, Oksana et son mari quitteront eux aussi leur ville. Leur valise est déjà prête.