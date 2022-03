DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir à nouveau utilisé des missiles hypersoniques

On a un grand chelem, et en plus, on a un point sur l'actu. Que demande le peuple ?

• #RUGBY Ils l'ont fait ! Le XV de France a remporté une superbe victoire face à l'Angleterre (25-13) et décroche son dixième grand chelem !

• #UKRAINE La Russie a utilisé des missiles hypersoniques pour frapper un entrepôt de munition souterrain en Ukraine. On vous explique dans cet article les spécificités de cette arme. Et on vous résume les derniers développements du conflit dans notre article quotidien.

• #BD Le Brésilien Marcello Quintanilha remporte le Fauve d'or (le prix du meilleur album) au Festival d'Angoulême pour son livre Ecoute, jolie Marcia.

Rendez-vous demain, neuf heures, pour la suite de ce direct.