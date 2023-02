Témoignage Guerre en Ukraine : "Ils ont fait à Marioupol ce qu'ils ont fait avant à Grozny", dénonce un combattant tchétchène engagé contre la Russie

Des Tchétchènes combattent aux côtés de l’armée ukrainienne contre la Russie depuis 2014. Ils espèrent une défaite de Vladimir Poutine pour mieux libérer leur pays de la dictature de Ramzan Kadyrov.

C'est l'un des enfants des indépendantistes tchétchènes que la Russie a combattu durant de longues années. Dans les années 1990 et au tout début des années 2000, la capitale de la Tchétchénie, Grozny, a été rasée et noyée sous un déluge de feu. "Si vous voulez voir ce qu'est devenu Grozny en 2000 ou en 1994, allez à Marioupol, lance-t-il. Les Russes ont fait à Marioupol ce qu'ils ont fait avant en Tchétchénie, en Syrie, partout."

>> "De Kiev à Bakhmout, un an sous les bombes" : découvrez notre grand format visuel qui retrace l'horreur de la guerre en Ukraine, à travers huit lieux emblématiques

Depuis 2014, des Tchétchènes combattent aux côtés de l’armée ukrainienne contre un ennemi commun : la Russie. Cette dernière a livré plusieurs guerres en Tchétchénie pour éviter que cette petite république du Caucase n’échappe à son contrôle.

L'espoir de reconquérir la Tchétchénie

Ce combattant tchétchène se fait appeler Thor. Il a la trentaine à peine et insiste pour que sa réelle identité ne soit pas dévoilée : "S'ils ont la moindre information nous concernant, ils s'en prendront à nos familles. Ils les arrêteront, les tueront ou les soumettront à des tortures."

"Ils pourraient aussi les enrôler, les mobiliser de force. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire." Thor, combattant tchéchène à franceinfo

Car la Tchétchénie d'aujourd'hui est dirigée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov, qui est un allié indéfectible de Vladimir Poutine. Ramzan Kadyrov a mis en place une dictature féroce dont l'un des objectifs est de masquer tous les crimes de guerre commis par la Russie en Tchétchénie. "Il y a quelques mois, on a découvert une fosse commune, raconte le combattant tchétchène. Et qu'a fait Kadyrov ? Il a envoyé son armée pour boucler la zone, car des milliers de familles de disparus s'étaient rendus sur les lieux. Kadyrov leur a dit : 'Oubliez-les, ils n'existent plus.'"

L'espoir de ces Tchétchènes réside dans une défaite rapide de la Russie en Ukraine, avant de se lancer à la reconquête de leur pays avec le soutien de Kiev.