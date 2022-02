Sanctions européennes contre la Russie : les tarifs du gaz pourraient être impactés

"Clairement, les tensions actuelles pourraient faire grimper les prix du gaz", indique le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique), mardi 22 février. En effet, la Russie est le premier fournisseur de gaz en Europe, avec environ 40 % de gaz importé. "La France est un peu moins dépendante que la moyenne européenne, mais il est certain que si l’on doit se passer de ce gaz russe, ce ne sera pas sans conséquence sur notre portefeuille", poursuit le journaliste.

Un paquet de sanctions finalisé d'ici la fin de journée

Il faudra en effet aller le chercher ailleurs, "dans les pays du Golfe par exemple, et cela coûtera plus cher". "Les sanctions sont toujours en cours de discussion au niveau européen, mais l’Allemagne vient déjà d’annoncer qu’elle allait suspendre l’autorisation du gazoduc Nord Stream 2 qui doit approvisionner dans les prochains mois normalement une partie des Européens en gaz russe", rapporte le journaliste. Et de conclure : "Les échanges diplomatiques vont se poursuivre toute la journée, et l’Union européenne espère finaliser son paquet de sanctions d’ici la fin de journée."