Salon de l’agriculture : le monde agricole impacté par la Guerre en Ukraine

Le Salon de l’agriculture est normalement un moment de rencontres et d’échanges avec le monde agricole et les Français. "Mais, ce matin, l’heure était à la gravité. Emmanuel Macron lui-même est apparu grave et fatigué. Pas question pour lui de déambuler pendant des heures dans les allées du Salon, de donner une image de légèreté alors qu’il y a la guerre en Europe", indique la journaliste Anne Bourse, en direct du Parc des expositions de Paris, samedi 26 février. "Le président a annoncé que le gouvernement travaillait d'ores et déjà à un plan d’aides pour les agriculteurs qui subiront les conséquences de cette crise."



Un nouveau conseil de défense à l’Élysée

"Le président n’a pas répondu aux questions des journalistes", affirme la journaliste. "Il poursuit ses entretiens avec ses homologues. Avant de venir ici, il avait déjà eu le président ukrainien au téléphone puis, plus tard dans la matinée, il a échangé avec les présidentes de la Moldavie et de la Géorgie", rapporte-t-elle. Un nouveau conseil de défense se tiendra à l’Élysée à 17 h, le troisième de la semaine.