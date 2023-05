Reportage Ukraine : des soldats russes piratent une radio locale pour diffuser de la propagande

Dans la région de Kharkiv, en Ukraine, une radio locale piratée par l'armée russe diffuse de fausses informations en ukrainien

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure propagande : avec, par exemple, un simple poste de radio. Les soldats russes ont pillé beaucoup de choses dans les villages ukrainiens qu’ils ont occupé huit mois dans la région de Kharkiv : de la nourriture, du blé, des réfrigérateurs mais aussi du matériel de radio. Et pour le plus grand malheur d’une petite radio locale près d’Izioum, les soldats russes, au lieu de revendre régie et émetteurs, ont décidé d’imiter la radio d’origine et de diffuser sur une autre fréquence de fausses informations.

Les deux radios se ressemblent comme deux gouttes d'eau, impossible de différencier le programme original de "sa version pirate". Les deux habillages proviennent de la radio Slobojanske FM, diffusées sur deux fréquences différentes.

Ce sont deux fidèles auditeurs qui ont repéré la supercherie car ils captaient la radio en dehors de leur zone géographique habituelle. Mikahilo, le directeur de Slobojanske FM a tout de suite compris d’où venait le problème. Les soldats russes avaient pillés un de leur bureau avant de s’enfuir. "Nos émetteurs, nos ordinateurs ont été volés, là-bas, il y avait bien sûr tous nos fichiers, nos playlists, nos habillages sonores, nos jingles."

Une radio pro-russe déguisée en radio ukrainienne

Mykhailo et la propriétaire de la radio, Olena pensaient jusqu’à présent à un simple pillage mais la radio pirate commence à émettre six mois plus tard. "Au début, ils ont diffusé nos musiques, nos chansons, ils s’installaient et ça pendant un mois, puis ils ont commencé à diffuser des journaux en ukrainien très rudimentaire."

Olena et Mykhailo nous accueillent dans leurs nouveaux locaux à Balakiia, siège de l’ancienne radio municipale (Radio France - Mathilde Dehimi)

Exemple capté à l'antenne de Slobojanske FM, une voix annonce les informations de midi et une autre voix enchaîne "L’objectif est de créer et d’utiliser des armes biologiques, en dehors de l’Ukraine, avec le soutien des Etats Unis et de créer de nouvelles souches de virus."

Olena la propriétaire de la radio n’est pas surprise et peste de ne rien pouvoir faire. "Tout ce que la Russie raconte, par exemple que notre armée recule, que nos hommes s’enfuient à l’étranger, tout ce flot permanent d’informations négatives ; ça n’est pas vrai. C’est bien leur méthode ça !! Ça ne m’étonne pas d’eux. Ils ne savent pas faire mieux." Olena a tout de suite prévenu les autorités.

Des enquêteurs ont remonté la piste de l’émetteur pirate jusque dans la région de Belgorod, la grande ville voisine russe.