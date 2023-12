Reportage "Il veut rentrer à la maison" : des femmes ukrainiennes manifestent pour faire démobiliser leurs maris partis au front

La guerre se fait de plus dure en Ukraine. La Russie est à l’offensive à l’Est, tandis que l’armée ukrainienne est à la peine et manque de soldats. Ceux qui se battent depuis maintenant près de 20 mois sont épuisés physiquement et psychologiquement. Face à ce conflit qui s'enlise, des milliers de femmes ukrainiennes se font désormais entendre pour demander aux autorités de les démobiliser.

Une alerte aérienne vient de retentir à Kiev, la manifestation va devoir démarrer dans un abri de métro. Les manifestantes sont environ 600, des épouses, des mères ou encore des sœurs de soldats. Inna est emmitouflée dans son manteau. Son petit garçon de 7 ans, trop ému pour s’exprimer, lui serre la main. "Mon fils a écrit une lettre à Saint-Nicolas et il a demandé que son papa soit libéré de l’armée. Son plus grand souhait maintenant n’est pas d’avoir un téléphone ou quoi que ce soit de matériel. Il veut juste que son papa rentre à la maison", raconte Inna. "Mon mari fait la guerre depuis presque deux ans", ajoute-t-elle. "Et depuis tout ce temps, je n’ai pu le voir que deux fois."

"Les hommes qui se battent depuis le premier jour de la guerre sont épuisés." Anastasia, une femme ukrainienne à franceinfo

Dans la foule compacte, Anastasia, 37 ans, fait signer une pétition. En quelques minutes, il y a déjà 175 signatures. La pétition demande au président de démobiliser les militaires qui servent depuis le début de la guerre. "La plupart sont blessés", déplore cette épouse de soldat. "Ils sont épuisés moralement et physiquement. Il faut vraiment les remplacer par de nouvelles recrues."

Des manifestations dans toutes les grandes villes

Anastasia est, elle aussi, morte d’inquiétude pour son mari, blessé et psychologiquement épuisé. "Mon mari souffre de plusieurs traumatismes. Il est épuisé, totalement épuisé", déplore-t-elle. "Il a des maladies chroniques, dont le diabète. Il souffre de traumatismes à cause des obus. Il est tellement épuisé qu’il veut rentrer à la maison. Mais il en a l’interdiction alors il continue à se battre. Il continue à servir mais il ne souhaite qu’une chose : être remplacé."

À ceux qui lui reprochent de vouloir démobiliser son mari et de manque de patriotisme, elle réplique fermement : "Une armée épuisée ne pourra rien contre l’ennemi. Nous avons vraiment besoin d’une nouvelle mobilisation." Les femmes de soldats sont de plus en plus nombreuses à manifester à Kiev, Odessa, Dnipro et dans toutes les grandes villes du pays.