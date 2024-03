Reportage Guerre en Ukraine : immersion dans le club de foot du Shakthar Donetsk, qui a créé une section pour les soldats amputés

À 26 ans, Bogdan venait juste de renoncer à son rêve de devenir footballeur professionnel. Puis il y a eu la guerre, et cette blessure au combat du côté de Bakhmout, le 28 juin 2023. "J’ai eu toute la partie gauche de mon corps déchirée, les deux clavicules et des côtes cassées. Tout le monde pensait que j’allais mourir, mais j’ai survécu. J’ai passé trois jours dans le coma et je me suis réveillé." Le jeune Ukrainien était encore à l’hôpital quand il a appris que le prestigieux club du Shakthar Donetsk créait une équipe de footballeurs amputés.

Il y a vu la possibilité d’une nouvelle vie, même s'il a dû revoir ses ambitions. "Je joue gardien de but, regrette-t-il. C’est la règle dans le football pour les amputés, ceux qui ont perdu un bras jouent gardien et ceux qui ont perdu une jambe sont joueurs de champ." Le club du Shakthar, bien connu des amateurs de football pour ses performances en coupes d'Europe, avec une victoire en Ligue Europa en 2009, a lui-même été victime de l'invasion russe. Il a dû quitter sa ville de Donetsk dès 2014 pour trouver refuge dans la capitale Kiev.

Premier entraînement de l'équipe de footballeurs amputés du Shakhtar FC (Camille Magnard / RADIO FRANCE)

"C'est un enjeu de société "

Dans cette équipe, il n'est cependant pas uniquement question de sport. "C'est un enjeu de société : il y a énormément de soldats amputés, il faut qu’ils aient quelque chose à faire", témoigne Ivan, le capitaine de l'équipe, béquilles au poing et à la jambe gauche amputée. Lui n’a jamais vraiment joué au football mais il veut surtout retourner se battre, malgré sa blessure. "Je vais retourner dans mon unité, dès que j’aurai terminé ma rééducation, tient-il à préciser. Jouer ici, ça en fait partie."

L'objectif est de créer des exemples positifs de réintégration dans la vie civile pour ces milliers d’hommes qui reviennent mutilés du front. C’est un vrai enjeu pour le pays et pour le club mais il reste un petit bémol : il n'existe pas de championnat de football pour amputés en Ukraine. "Pas encore, mais on espère que d’autres clubs ukrainiens vont rejoindre notre initiative", espère son directeur stratégique Youri Svyrydov.

Ivan, le capitaine de l'équipe des blessés du Shaktar FC (Camille Magnard / RADIO FRANCE)

"À l’étranger c’est très développé, les plus grands clubs ont leur équipe d’amputés : Chelsea, Manchester United... On espère qu’un jour on pourra les affronter", poursuit-il. D’ici là, il va falloir s’entraîner deux à trois fois par semaine et renforcer l’équipe. D'autres joueurs doivent arriver, dès qu’ils pourront sortir de l’hôpital.