Reportage Guerre en Ukraine : immersion dans un centre de formation de soldats ukrainiens par l'armée française

Sur demande de l'Ukraine, les alliés Occidentaux se sont engagés à former et équiper, pour cet été, l'équivalent de 14 brigades de combat, soit plus de 40 000 hommes. Des formations qui se déroulent aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi en Pologne, où c'est l'armée française qui assure la formation.

Dans ce centre, quelque part en Pologne - l’endroit doit rester secret -, l'armée française a déjà assuré la formation de 1 600 soldats ukrainiens. Si la guerre en Ukraine continue sur le front, elle se prépare aussi en deuxième ligne, dans ces centres de formation. La majorité des forces ukrainiennes n'a pas encore été lancée dans la bataille et Kiev veut poursuivre activement la formation et l'équipement de ses nouvelles unités.

Des exercices de formation au combat urbain

En ce moment, ils sont 500 Ukrainiens à être pris en charge par l'armée de terre française pour une formation de quatre semaines. Au programme du jour, un exercice de démonstration par les soldats français des techniques et des positions à prendre en combat urbain. Un sous-officier et ses hommes investissent par la force un faux bâtiment tout en commentant l'opération. Une interprète assure la traduction pour l'escouade de soldats ukrainiens qui regardent la démonstration.

Pendant leur formation de quatre semaines, les soldats ukrainiens sont formés à plusieurs techniques de combat. (ÉRIC BIEGALA / RADIO FRANCE)

Dans le recoin d'une maison, l'adjudant-chef Nicolas range ses outils. Il vient de former un groupe de combat ukrainien au déminage en zone urbaine. "Concrètement, c'est l'appui au combat de contact. C'est vraiment de pouvoir continuer la progression en neutralisant les pièges et les munitions laissés derrière eux par l'ennemi. Beaucoup de grenades, de mines antipersonnels, de roquettes", explique l'adjudant-chef, qui reconnaît que ses élèves ukrainiens "apprennent vite et sont très motivés."

"Améliorer les performances" mais aussi former ceux qui n'ont pas d'expérience

Parmi les soldats ukrainiens formés en ce moment, Alexander, un officier de l'armée ukrainienne déjà bien aguerri. Si lui et ses hommes sont ici, c'est pour deux raisons. "Premièrement, on est venu chercher de quoi améliorer les performances des personnels qui ont déjà l'expérience du combat. Deuxièmement, on vient aussi former les personnels qui n'ont pas cette expérience. La majorité de nos hommes, ici, n'a pas l'expérience du combat, déplore l'officier. C'est pourquoi il est très important qu'ils puissent avoir une formation ici, parce qu'ils vont participer aux combats."

Les soldats ukrainiens s'entraînent aux tirs de sniper dans un centre de formation en Pologne. (ÉRIC BIEGALA / RADIO FRANCE)

Quatre semaines

Ces formations s'adressent à des unités constituées. Ce sont des techniques de base qui sont enseignées, mais à tous les niveaux, explique l'adjudant-chef Benoît, qui supervise les formations. "C'est du combat d'infanterie avec les différentes spécialités : mortiers, génie, c’est-à-dire du déminage, savoir déceler des pièges et les désamorcer, tireurs d'élite, transmissions, drones aussi", détaille le militaire. Et de préciser : "Les recrues ukrainiennes recommencent au niveau individuel, avec les actes réflexes, les actes élémentaires. Et l'idée, en quatre semaines, c'est d'arriver à faire manœuvrer ensemble les sections, les compagnies jusqu'au niveau du bataillon."

En plus de ces formations en Pologne, 3 600 autres soldats ukrainiens ont été formés en France, sur des matériels type canons CAESAR ou char léger AMX 10.