Reportage Guerre en Ukraine : au coeur des exercices militaires de l'Otan en Estonie, près de la frontière avec la Russie

Depuis le début de la guerre, l'Otan a renforcé sa présence militaire dans ce pays qui partage une frontière avec la Russie. De nombreuses troupes françaises détachées auprès de l'alliance militaire s'y entraînent.

Dans ce paysage de taïga gelée, on se prépare à l'attaque dans une longue forêt estonienne à quelque 130 km de la frontière russe. Un blindé fait un mouvement vers la position du caporal-chef Camille, du groupement commando de montagne. Il a repéré quelque chose, donne rapidement ses consignes et "feu !", ordonne-t-il. Mais le missile antichar Eryx ne partira pas. Ici, il s'agit simplement d'un exercice : l'invasion russe de l'Estonie n'est que simulée, mais avec un certain degré de réalisme.



Plus loin dans la forêt, les balles sifflent réellement cette fois. Le groupe commando est à l'attaque. À quelques mètres de là, caché sous ses filets de camouflage, le lieutenant-colonel Jean-Philippe est dans le poste de commandement : "Nous suivons actuellement en temps réel ce que ces unités de commandos font sur le terrain. Les commandos peuvent demander un appui d'artillerie des forces américaines qui nous appuie."

En Estonie, la Grande-Bretagne est la nation cadre de ce groupement tactique de l'Otan. Dans ce groupement, on retrouve de l'artillerie américaine, des chars britannique Challengers, des chars danois Léopard 2, les mêmes qui seront envoyés en Ukraine, et une compagnie de chasseurs alpins français. Cet ensemble est appuyé par une brigade de l'armée estonienne. Mais le déploiement de force n'est pas là que pour l'exercice : "Il s'agit aussi de rassurer l'Estonie quant à notre engagement au sein de l'Otan", défend le capitaine britannique Alexander Worth, le chef opération du groupement tactique.

La France va envoyer de nouvelles unités en Estonie

L'Estonie se sent aujourd'hui directement menacée par la Russie. L'OTAN apporte donc son soutien militaire à ce pays allié. Cette préparation est une bonne chose salue le colonel Andrus Merilo qui commande la brigade estonienne. "Les Russes ont tendance à attaquer leurs voisins : la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014... Et nous sommes prêts à contrer le type d'attaque qu'il y a eu contre l'Ukraine."

"Toute la question est de savoir quand cette attaque aura lieu : on s'y est bien préparé." Colonel Andrus Merilo à franceinfo

Les unités de l'OTAN présentes en Estonie doivent d'ailleurs être consolidées explique la sous-secrétaire à la politique de Défense estonienne Tuuli Duneton. "Le Royaume-Uni a décidé de donner à la force à l'Estonie avec une brigade entière. Et de la même manière, la France va renforcer son contingent avec une compagnie sur le véhicule blindé Griffon", détaille-t-elle à franceinfo.

Au printemps prochain, des légionnaires de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, équipés de Griffon, prendront la place des chasseurs alpins sur cette frontière entre la Russie et l'Otan.