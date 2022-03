Présidentielle 2022 : Nicolas Dupont-Aignan dénonce une "instrumentalisation du drame ukrainien"

Il vient de franchir la barre des 500 parrainages. Le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, a dénoncé mercredi 2 mars sur France 2 une "certaine instrumentalisation du drame ukrainien" pour éclipser la campagne présidentielle et a réclamé une "vraie élection". "Maintenant, l'enjeu, c'est qu'on ait une campagne en France, il faut qu'il y ait une campagne", a plaidé le président de Debout la France.

"Je vais vous dire ce qui se passe et ce qui me désole, c'est qu'il y a eu la peur du Covid, mensonges, manipulations, atteintes aux libertés dans notre pays, et maintenant il y a une certaine instrumentalisation du drame ukrainien pour que les Français détournent les yeux du bilan d'Emmanuel Macron, des propositions des candidats", a accusé le député de l'Essonne.

"S'il n'y a pas une vraie élection dans 39 jours, quel sera le mandat du futur candidat et du futur président?", s'est-il interrogé.