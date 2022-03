Patrick Chauvel, photographe de guerre en Ukraine

Patrick Chauvel, actuellement en Ukraine, est au centre du 69e album de l’ONG Reporters sans frontières paru jeudi 3 mars en kiosques et en librairies.

À bientôt 73 ans, le photographe français couvre actuellement la guerre en Ukraine, comme il l'a fait auparavant pour plus d’une trentaine de conflits armés, du Vietnam à la Tchétchénie, en passant par la Syrie et l’Afghanistan. Il se définit comme un "rapporteur de guerre" pour éveiller les consciences.

"Un conflit comme la Seconde guerre mondiale"

En Ukraine, il affirme que les conditions sont difficiles. "Les Russes utilisent énormément l’artillerie et l’aviation avec un tapis de bombes avant d’avancer avec les blindés. Ils ne font pas dans la finesse". Pour lui, c’est la première fois qu’il couvre une guerre où un pays attaque un autre pays. "Ici, on se rapproche d’un conflit comme la Seconde guerre mondiale et ça fait peur. C’est l’histoire qui bégaye", rapporte-t-il.

Pour le 30e anniversaire de la collection "100 photos pour la liberté de la presse", Reporters sans frontières (RSF) consacre son ouvrage au légendaire photojournaliste. Patrick Chauvel avait fait la couverture du premier numéro, en 1992, avec une photo de lui, blessé lors de la guerre du Cambodge en 1974.