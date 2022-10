"Où sont les uniformes, les bottes, les casques ?" L'armée russe critiquée pour le manque d'équipements des soldats mobilisés pour l'Ukraine

La Russie traverse une séquence difficile sur le front de la guerre en Ukraine. Sur le terrain, l'armée russe recule, et la contestation monte en interne contre le commandement, incapable d'équiper correctement les nouveaux mobilisés. Comme souvent en Russie, ces critiques, de plus en plus directes, passent d'abord par les réseaux sociaux. Dans des dizaines de vidéos, on voit et on entend des soldats livrés à eux-mêmes, comme ici en gare de Belgorod, dans cette vidéo publiée sur le site The Insider.

"Nous sommes obligés d'acheter notre nourriture", "la formation est nulle", "l'attitude des officiers est brutale", peut-on entendre dans les plaintes de ces mobilisés. Ces derniers jours, un nombre important de vidéos montrent des soldats qui dorment sur le carrelage dans des bâtiments délabrés, des soldats à qui l'on demande de tout acheter, y compris des trousses de secours. "Demandez à vos femmes de vous envoyer des tampons hygiéniques pour boucher les plaies", dit dans l'une d'elles une instructrice, en précisant "ne riez pas, les gars". "Tout ce que l'armée vous fournit, c'est un uniforme et une arme, c'est tout", précise-t-elle.

L'exaspération atteint même les plus fervents défenseurs du pouvoir, comme le célèbre présentateur propagandiste Vladimir Sololyov, qui s'est lancé dans une diatribe du commandement de l'armée. "Je suis fatigué de recevoir des messages disant que les mobilisés doivent acheter leur équipement avec leur argent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où sont les uniformes ? Où sont les bottes ? Où sont les casques ? Où sont les gilets parre-balles ?, s'agace-t-il. Pourquoi un homme mobilisé, un héros, doit-il acheter ce dont-il a besoin ? S'il y a des traîtres à notre patrie, des voleurs, des espions ukrainiens dans les hautes sphères du pouvoir, prenez-les et mettez les en prison !"

Le ministre de la Défense pointé du doigt

Comme souvent en Russie, quand ce genre de critique du pouvoir remonte, elles épargnent ses plus hautes têtes. La logique est d'alerter Vladimir Poutine que son administration est défaillante. Ainsi, elles épargnent le chef du Kremlin, mais elles visent plus directement l'état-major de l'armée. Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène leur reproche par exemple de ne pas aller sur le terrain pour soutenir leurs hommes. En réponse, le général Lapin, l'un des commandants de l'armée russe en Ukraine, a immédiatement été se faire prendre en photo sur la ligne de front.

Il y a donc clairement des dissensions importantes et des luttes au sommet du pouvoir. En bout de chaîne, celui qui est visé est le ministre de la Défense Sergeï Choïgou. La pression sur lui est de plus en plus forte, même s'il fait partie des proches de Vladimir Poutine.