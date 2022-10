DIRECT. Guerre en Ukraine : une Europe élargie se rassemble à Prague face à Vladimir Poutine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué mercredi soir des avancées "puissantes" de son armée dans le sud de l'Ukraine. Mais, "il ne faut quand même pas non plus tomber dans l'optimisme béat", a tempéré sur franceinfo le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant de l’OTAN à la transformation des capacités militaires et ancien chef d'état-major de l'armée de l’air. "Il y a quand même de la résistance" de la part des Russes et la tâche des Ukrainiens "est très difficile", a-t-il expliqué.

: Au moins deux personnes sont mortes et cinq sont portées disparues après des frappes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré jeudi le gouverneur de la région, Oleksandre Staroukh. Selon lui, sept frappes des forces russes ont visé des "immeubles de grande hauteur". Les opérations de sauvetage sont toujours en cours.

: Voici le point sur l'actualité du milieu de cette matinée.



• Le gouvernement français présente son plan de sobriété énergétique. L'objectif est la réduction de 10% de la consommation d'énergie de la France en deux ans et, dans l'intervalle, faire que le pays passe l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité. Suivez notre direct.



• Parfois moqué par le président de la République, souvent ignoré et édulcoré par le gouvernement, le travail des 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne sur le climat voit sa pertinence renouvelée en pleine crise énergétique. Certaines de ses propositions sont désormais reconsidérées pour faire face à la crise énergétique.



Le président russe Vladimir Poutine a assuré que la situation militaire se "stabilisera" dans les territoires ukrainiens dont il revendique l'annexion, mais où ses forces subissent une série de revers face à l'armée ukrainienne.



• Le mouvement de grève, qui a débuté mardi dernier dans les raffineries TotalEnergies, se poursuit, a appris franceinfo auprès d'Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe. Selon ses informations, quatre des cinq raffineries exploitées par Total sont à l'arrêt. Seule la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique, n'est pas en grève.





: On démarre avec le traditionnel point sur l'actualité.



• L'Etat en a appelé à la "solidarité" des fournisseurs de gaz et d'électricité avec les entreprises. Il a également promis d'apporter sa garantie pour faciliter la signature de contrats, dans un contexte de "prix délirants". Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait accusé les principaux énergéticiens de "ne pas jouer le jeu" en gonflant les prix proposés aux PME.



• Un serpent de mer ? Après l'évacuation du principal campement de consommateurs de crack de la capitale, la mairie de Paris a déploré un manque de prise en charge "globale" des toxicomanes et dit redouter un "report du problème sur d'autres secteurs" de la ville.



• Sauvé à plusieurs reprises par son gardien Gianluigi Donnarumma, le PSG a fait match nul sur le terrain du Benfica Lisbonne (1-1). Les deux équipes conservent la tête du groupe H de la Ligue des champions et se retrouveront mardi pour le début de la phase retour.