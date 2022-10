Guerre en Ukraine : en Russie, des critiques émergent au sein de l'élite

Il y a un changement de ton au sein de l'élite russe, ainsi que des questions et des critiques. Elles émergent y compris sur les chaînes de télévision d'État. Tout cela vient des plus fervents soutiens à Vladimir Poutine et c'est cela qui est nouveau, explique le journaliste de France Télévisions, Luc Lacroix, depuis Moscou (Russie). La première raison est la réalité du terrain : depuis maintenant un mois, les Russes ne cessent de reculer. La deuxième raison est la mobilisation partielle, qui a suscité beaucoup d'émoi en Russie.

Pas de critique directe de Poutine

Mais attention : personne au sein de l'élite au pouvoir ne critique directement Vladimir Poutine ou ne remet en cause le bien-fondé de ce qui est appelé dans le pays une "opération militaire spéciale". En écoutant bien, on entend un nouveau narratif qui s'impose : si les forces russes ont des difficultés, c'est parce qu'elles ont en face d'elles un ennemi très puissant, non pas l'Ukraine, mais l'Occident tout entier avec à sa tête les États-Unis, précise Luc Lacroix.