"On aide notre pays avec des troupes de seins et de fesses !" : des Ukrainiens vendent des photos de nus artistiques pour inciter aux dons

Anastasia, 26 ans, nous donne rendez-vous sur la terrasse d'un restaurant de Kiev (Ukraine), d'abord pour nous expliquer le concept. "Plus tu donnes, plus tu as de photos, explique-t-elle. Et une preuve de don c'est une photo minimum."

Tout se passe sur le site internet teronlyfans, faisant référence au mot "ter" de la défense territoriale. Les règles sont simples : pour obtenir une photo, il suffit de fournir la preuve d'un don à une association qui aide l'armée ou les volontaires ukrainiens. Depuis le lancement du site en mars dernier, plus de 854 000 euros ont été récolté. "On est plutôt fier, reconnaît Anastasia, on fait ça honnêtement et si ça peut être utile pour notre pays, pourquoi pas ? On a une blague entre nous qui résume bien ce qu'on fait : On aide notre pays avec des troupes de seins et de fesses !"

Quarante bénévoles se mettent à nu

Anastasia a lancé ce mouvement avec Nasta, son amie bélarusse réfugiée en Pologne, le 8 mars dernier. Cette dernière devait trouver une voiture pour évacuer une personne de Kharkiv. Sans réponse, elle a dit sur les réseaux sociaux qu'elle allait publier une photo d'elle nue, et c'est ainsi que le projet a commencé car les réponses ont été immédiates.

Pour éviter tout problème, ils ne reçoivent jamais d'argent à titre personnel. Cette activité est totalement bénévole. Ils sont désormais 40 à se mettent à nu. Une grande majorité de femmes mais quelques hommes aussi, comme Konstantin

"C'est vraiment important pour nous de savoir que nous sommes utiles à notre pays et en plus, si au passage on peut changer quelques clichés", confie-t-il.

"Ça n'est pas de la provocation, c'est vraiment un projet artistique pour nous avec un message simple qu'on veut envoyer : la beauté peut sauver le monde !" Konstantin à franceinfo

La beauté, pour eux, c'est aussi l'unité de leur pays dans cette guerre qui n'est jamais bien loin. Même quand on parle de nudité sur la terrasse d'un restaurant de Kiev où les sirènes d'alertes aériennes retentissent quasi-quotidiennement.

Un exemple de photo sur le site teronlyfans.com (TERONLYFANS)

Ce que font ces Ukrainiens qui se définissent comme "artivistes" – mélange d'activistes et d'artistes – est une manière d'attirer l'attention du monde entier sur la situation de leur pays. "On ne peut pas dire que nous faisons n'importe quoi, que tous les moyens sont bons pour aider notre pays et l'armée, non, assure Anastasia. Il y a tout de même des limites morales dans notre projet, mais c'est notre manière de remercier personnellement tous ceux qui aident l'Ukraine."

Les militaires, les bénévoles le leur rendent bien. Depuis le début du conflit Anastasia et les autres reçoivent des centaines de messages d'encouragements, "donc on se dit que peut-être qu'avec une seule paire de fesses, on peut combattre les Russes !"