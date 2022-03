"Nager pour l’Ukraine", une opération solidaire à la piscine de Saint-Amand-les-Eaux

FTR

Les initiatives solidaires avec l’Ukraine se multiplient partout en France pour récolter vivres, vêtements ou médicaments pour les centaines de milliers d’Ukrainiens victimes de la guerre dans leur pays. Des initiatives parfois singulières, comme celle organisée ce week-end à la piscine de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, baptisée "Nager pour l’Ukraine". Objectif : réaliser autant de longueurs possibles pour atteindre la distance symbolique de 1910 kilomètres, qui sépare la ville nordiste de la capitale ukrainienne.

Un défi de 76 000 longueurs

Des longueurs transformées en argent redistribué à des associations sur place qui viennent en aide aux populations. Enfants, ados et adultes ont répondu présents pour ce défi de taille : réaliser tous ensemble 76 000 longueurs de bassin. "C’est un geste de solidarité, c’est agréable à voir ce soutien dans cette période compliquée, se réjouit un jeune membre du club de natation. Je profite de mon exercice hebdomadaire pour pouvoir contribuer à cet élan de solidarité qui je pense, est nécessaire", explique un habitué des bassins.

Les 1910 kilomètres n’ont pas été atteints, mais peu importe pour les organisateurs pour qui l’opération a quand même été un succès. "Le premier objectif, c’était d’être solidaire, d’apporter des dons. Des dons pour les Ukrainiens, des dons pour les enfants, car les images que l’on voit sont effroyables. Donc on aura rempli notre objectif par rapport à ça, et c’est le plus important", se félicite Franck Baudoux, le directeur du centre aquatique.

Entre les 400 kilomètres réalisés dans l’eau, les dons libres déposés dans l’urne à l’entrée de la piscine et la totalité des recettes de la journée reversées pour les associations, ce sont plus de 3000 euros qui auront été récoltés.