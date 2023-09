"Monsieur le président, faites votre travail !" : les Ukrainiens exhortent Volodymyr Zelensky à lutter contre la corruption

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de retour de sa tournée aux Etats-Unis, est sommé d'agir contre la corruption. D'après une étude, trois-quarts des habitants du pays estiment qu'il porte une responsabilité en la matière.

C'est un coup de pression des Ukrainiens sur leur président, à travers une étude : 78% d'entre eux estiment que Volodymyr Zelensky est directement responsable de la corruption dans le pays. C’est l'enseignement d’un sondage mené par la Fondation pour les initiatives démocratiques et l’Institut sociologique international de Kiev.

Les personnes interrogées disent en substance : "Monsieur le président, faites votre travail ! Luttez contre la corruption ! Elle préoccupe de plus en plus les gens" affirme Petro Burkovskyi, sociologue et responsable de cette enquête.

D'après ce travail, les Ukrainiens ont toujours confiance dans le chef de l'Etat et ne le pensent pas complice. Néanmoins, la lutte contre la corruption est sa responsabilité et il n'en fait pas assez, selon la majorité des personnes sondées. Alors que des milliers de soldats se sacrifient pour défendre leur pays, les scandales ne sont plus audibles, selon Petro Burkovskyi.

"On a beaucoup d’hommes qui payent pour échapper à l’armée, pour échapper à la conscription : des milliers de cas." Petro Burkovskyi à franceinfo

L'expert ajoute qu'il y a des cas "où des responsables de différents niveaux au sein du gouvernement et de l’administration militaire ont volé de l’argent public pour leurs propres intérêts."

"Vous faites le jeu de Vladimir Poutine"

La cote de popularité de Volodymyr Zelensky pourrait vite dégringoler s’il n’agit pas avec davantage de fermeté, parce que la lutte contre la corruption est devenue une question de survie : elle "est très dangereuse parce qu’elle dilue la solidarité," selon Petro Burkovskyi. En clair : si un voisin paie pour éviter l’armée, pourquoi aller soi-même se faire tuer ? Pourquoi accepter d'être soldat, alors qu’au ministère de la Défense, certains se remplissent les poches ?

"Si ces inégalités augmentent, cela brisera l’unité nationale, et c’est ce qu’attend la Russie ! Tout laisse penser que la guerre va continuer. Permettre la corruption, c’est augmenter notre risque de défaite. Dans notre situation, la défaite, cela signifie l’extermination. La Russie est venue ici tuer. Ils ont rasé Marioupol, des villes du Donbass... C’est une guerre pour notre survie. Voilà pourquoi la corruption n’est plus tolérée," analyse Petro Burkovskyi.

Des proches de Volodymyr Zelensky ont reproché aux auteurs de l’étude de nuire en pleine guerre à l’image du président, de trahir le pays. Petro Burkovskyi réplique : "Vous, qui êtes au pouvoir, attaquez-vous à la corruption plutôt qu’à une étude solide ! Sans quoi, ce n’est pas moi, mais vous qui vous faites le jeu de Vladimir Poutine."