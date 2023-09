Guerre en Ukraine : l'armée russe montre "de premiers signes d'épuisement" sur le front sud, estime une journaliste ukrainienne

Alors que la contre-offensive lancée au début de l'été peine à reprendre des territoires occupés par l'armée russe, Kiev a percé les premières lignes de défense de Moscou dans la région de Zaporijia.

Temps de lecture : 1 min

Les soldats de l'armée russe "sont contraints de se retirer petit à petit" du front sud en Ukraine, où ils montrent "de premiers signes d'épuisement", a déclaré dimanche 24 septembre sur franceinfo Tetyana Ogarkova, journaliste et responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Selon un général ukrainien interrogé par CNN, l'armée de Kiev a en effet percé les premières lignes de défense de Moscou à Verbove, dans la région de Zaporijia, dans le cadre de sa contre-offensive dans le Sud et l'Est du pays.

"C'est une ligne de défense renforcée par les troupes russes depuis de longs mois, donc cela signifie un certain succès pour les troupes ukrainiennes", affirme la journaliste Tetyana Ogarkova. "Si on arrive à briser cette ligne de défense, le chemin sera ouvert vers" les localités de "Tokmak et Melitopol", l'objectif étant de "couper ce corridor" entre les territoires occupés par la Russie et la Crimée annexée. "Si les Ukrainiens arrivent à le faire, cela va changer radicalement le cours de cette guerre."

Et si Tetyana Ogarkova a conscience que d'ici à "briser toutes les lignes de front, il y a du chemin", aujourd'hui, "on peut parler d'une certaine parité entre l'artillerie russe et ukrainienne, ce qui n'était pas du tout le cas il y a un an seulement". "Ces progrès sont très lents et très difficiles", mais ils sont là, selon la journaliste ukrainienne.