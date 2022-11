Missile tombé en Pologne : le pays reste en alerte dans la crainte d’une escalade

Après la chute d’un missile dans le pays, la Pologne a relevé son niveau d’alerte, mercredi 16 novembre. En direct de Varsovie, nous retrouvons le journaliste Laurent Desbonnets.

Les Polonais se sentent vulnérables par rapport au conflit qui se déroule à leur frontière, entre l’Ukraine et la Russie. "Ce soir, l’armée polonaise reste en alerte", affirme le journaliste Laurent Desbonnets, en direct de Varsovie (Pologne), mercredi 16 novembre. "Dans les discours politiques, dans les médias, on sent un pays sous tension. On parle notamment d’un nouveau système de défense anti-aérien", poursuit-il.



La Pologne tient la Russie pour responsable



"Il y a eu une minute de silence cet après-midi au Parlement en hommage, je cite, ‘aux premières victimes polonaises de la guerre d’agression menée par la Russie’", révèle Laurent Desbonnets. Quelle que soit l’origine des missiles tombés, la Pologne estime que cela ne serait pas arrivé si la Russie n’avait pas tiré des dizaines de missiles sur l’Ukraine. "Au bout du compte, c’est bien Moscou qui est responsable", reprend-il.