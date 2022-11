Missile tombé en Pologne : le colonel Pierre Servent juge "crédible" l'hypothèse d'un missile ukrainien qui a dévié de sa trajectoire

Au lendemain de la chute d'un missile en Pologne ayant provoqué la mort de deux personnes, le colonel de réserve honoraire Pierre Servent juge "crédible", mercredi 16 novembre sur franceinfo, l'hypothèse qu'un tir ukrainien qui aurait dévié de sa trajectoire. L'enquête permettra de retrouver la trajectoire du missile, veut croire le spécialiste des questions de défense mais "ce qui va être difficile à évaluer, c'est l'intention".

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution du conflit dans notre direct

Le président américain estime qu'il est "improbable" que le missile ait été lancé depuis la Russie. Est-ce possible qu'il s'agisse d'un missile ukrainien qui aurait manqué sa cible ?

C'est tout à fait possible dans la mesure où il y a eu une pluie de missiles et de drones suicides sur l'Ukraine et donc le fait que des systèmes de défense sol-air ukrainiens aient raté leur cible ou éventuellement aient touché des missiles russes et que l'impact et la trajectoire ont pu conduire le missile à poursuivre sa course, avec en partie des débris de missiles ukrainiens en territoire polonais, c'est une hypothèse crédible.

L'armée ukrainienne utilise-t-elle bien, elle aussi, des missiles de fabrication russe ?

Les Ukrainiens ont des systèmes de défense sol-air S300 de fabrication russe qui sont identiques à ceux que les Russes utilisent. Mais il faut savoir que les Russes, depuis quelques temps, dans la mesure où ils ont un déficit de stock de missiles, utilisent un peu tout et n'importe quoi.

[Les Russes] détournent des systèmes de missiles qui normalement frappent dans les airs pour tirer au sol, ils utilisent des missiles de surface qui normalement frappent des bâtiments pour frapper à la terre. Pierre Servent à franceinfo

Donc, dans les hypothèses, on peut également en rajouter une, à savoir un déficit d'un missile russe qui se serait perdu ou qui aurait été brouillé par les systèmes ukrainiens.

La Pologne a ouvert une enquête. Celle-ci peut-elle permettre de savoir qui a lancé ce missile et pourquoi il est tombé derrière la frontière polonaise ?

Oui bien sûr. D'abord, l'enquête va devoir déterminer à partir des débris si c'est un ou des missiles de fabrication russe -mais encore une fois les Ukrainiens en ont de même type - si c'est un drone, si c'est un drone iranien et si oui, ça cible un projectile qui vient du camp russe. Après ce qui va être difficile à évaluer, c'est l'intention. Si c'est l'hypothèse d'une frappe russe, est-ce qu'il y aurait une intention véritable de la Russie de frapper ? On voit bien que les Américains se sont dépêchés d'effacer cette piste.

Est-il possible de remonter la source d'un missile ?

On peut le savoir sauf que la difficulté c'est qu'il y a eu une pluie de missiles, plus d'une centaine. Il va falloir réunir tout le renseignement notamment à partir des radars de trajectographie, c'est-à-dire ceux qui sont capables de calculer la balistique d'un missile qui arrive et qui va permettre de faire un tir de contre-missile, par rapport à ce qui s'est passé à la frontière proche de la Pologne pour tenter d'identifier d'où vient le missile. Mais encore une fois, un élément très important va être quand même les débris du missile lui-même. Les Américains considèrent que ce sont des missiles de défense ukrainiens qui se seraient soit perdu dans le ciel polonais soit qui aurait pu fusionner avec un missile russe, les débris des deux partant du côté polonais.