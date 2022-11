DIRECT. Ukraine : "Il est temps" de mettre fin à la guerre "destructrice" de la Russie, lance Volodymyr Zelensky aux dirigeants du G20

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Dans un discours en vidéo, Volodymyr Zelensky a dénoncé aujourd'hui devant le G20 "les menaces folles de recours à l'arme nucléaire" de la Russie, affirmant qu'il ne pouvait y avoir "aucune excuse au chantage nucléaire". "Je suis convaincu qu'il est à présent temps, que la guerre destructrice de la Russie doit et peut être arrêtée", a ajouté le président ukrainien dans son discours, proposant par ailleurs un échange total de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.

: Xi Jinping a de son côté "apporté son soutien aux efforts de médiation européens", notamment de la France, et "réitéré très fermement son opposition à l'usage de l'arme atomique" par les Russes en Ukraine, selon l'Elysée. "Il a également réaffirmé son soutien à la désescalade, au cessez-le-feu et à la volonté de mettre un terme à ce conflit", a ajouté la présidence.





: Emmanuel Macron a demandé à son homologue chinois, Xi Jinping, d'intervenir auprès de Vladimir Poutine pour le convaincre d'arrêter "l'escalade" en Ukraine et de revenir à la "table des négociations", a annoncé l'Elysée.

: 6 heures, voici un premier point sur l'actualité :



Volodymyr Zelensky appelle les dirigeants du G20, réunis à partir d'aujourd'hui en Indonésie, à surmonter leurs divisions pour mettre fin à la guerre "destructrice" menée par la Russie en Ukraine.



Trump bientôt candidat à l'élection présidentielle de 2024 ? L'ancien président républicain a promis une "très grande annonce" ce soir à 21 heures, depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.





Il n'y a plus aucun département en vigilance orange.L'alerte de Météo France pour des risques de pluies, d'inondations et d'orages a été levée dans l'Hérault et le Gard.





Les députés ont donné hier soir leur feu vert pour une augmentation des crédits du ministère de l'Intérieur d'environ 15 milliards d'euros sur cinq ans, lors de l'examen du projet de loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur (Lopmi).