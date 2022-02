Livres : "Les loups", ou quand la fiction croise la réalité

Benoît Vitkine, correspondant du Monde à Moscou, est l'auteur du roman "Les loups", qui prend place dans une Ukraine toujours en conflit avec la Russie. Un pont évident se fait alors avec l'actualité des derniers jours. "S'il fallait résumer le moment, je dirais qu'on est un peu dans un feuilleton, avec ce que ça comporte d'excessif. Mais le dialogue entre Lavrov et Poutine à son importance, puisqu'il semble amorcer un début d'apaisement", explique le journaliste et écrivain. Dans son livre, Benoît Vitkine entremêle la réalité et la fiction. Son histoire prend place au moment de la révolution de la place Maidan en 2014, avec une héroïne qui vient de la province et accède à la présidence ukrainienne. Un ouvrage qui donne à voir la complexité de l'Ukraine.

"Il y a un agresseur et un agressé"

"Les oligarques qui gravitent autour de cette femme sont des gens glamour mais qui sont pour autant des ordures", précise Benoît Vitkine. Le livre se recentre sur l'Ukraine mais la Russie joue son rôle. "On est encore dans une Ukraine rêvée de Poutine, a qui on peut pardonner son indépendance, à partir du moment où elle joue selon ses règles. La corruption et la manipulation", poursuit-il. Selon lui, l'Ukraine essaye peu à peu d'évoluer, mais la Russie ne veut pas que ça soit le cas : "Il n'y a pas de gentil et pas de méchant. Mais dans l'actualité il y a bien un agresseur et un agressé", assure Benoît Vitkine.