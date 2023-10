"La Russie apporte son soutien aux opérations menées par le Hamas", affirme Volodymyr Zelensky dans "L'Evénement, l'interview", diffusée sur France 2 mardi soir

Le président ukrainien a accordé une interview à la journaliste Caroline Roux. Il s'exprimera notamment sur le conflit israélo-palestinien.

Volodymyr Zelensky en exclusivité sur France 2. Le président ukrainien sera l'invité de l'émission "L'Evénement, l'interview", mardi 10 octobre, à partir de 20h40. Cette interview a été réalisée par la journaliste Caroline Roux à Kiev lundi après-midi.

En plus de la situation dans son pays, le président ukrainien évoque notamment sur le conflit israélo-palestinien, dénonçant l'action de Moscou. "Nous avons tous les indices qui portent à croire que la Russie aide certaines opérations terroristes à se dérouler. Ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. Elle l'a fait en Syrie, elle l'a fait en Ukraine. Elle cherche à semer l'instabilité de par le monde. Nous sommes certains que la Russie apporte son soutien, d'une manière ou d'une autre, aux opérations menées par le Hamas", affirme Volodymyr Zelensky.

Il fait part également ses inquiétudes face à la possible lassitude de ses alliés occidentaux et à l'approche des élections américaines, alors que ces soutiens sont toujours essentiels pour son pays.

Il fait le point sur la contre-offensive en cours dans l'est de l'Ukraine. Ses troupes y avancent moins vite qu'il ne l'espérait mais il reste confiant sur une possible percée du front russe.