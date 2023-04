La Pologne trouve un accord avec Kiev sur le transit du blé ukrainien

Le transit par la Pologne des céréales ukrainiennes devrait pouvoir reprendre dans les prochains jours, selon les deux parties.

Un terrain d'entente trouvé. La Pologne et l'Ukraine ont conclu un accord sur la reprise du transit des céréales ukrainiennes, suspendu samedi, a annoncé mardi 18 avril le ministre de l'Agriculture polonais. "On a réussi à mettre en place des mécanismes faisant que pas une seule tonne de blé ne restera en Pologne, que les marchandises vont transiter par la Pologne", a déclaré Robert Telus, à l'issue d'une rencontre avec des responsables ukrainiens.

Le transit par la Pologne des céréales ukrainiennes devrait donc pouvoir reprendre dans les prochains jours, selon les deux parties. La Pologne avait décidé samedi d'interdire les importations de céréales et d'autres produits agricoles depuis l'Ukraine voisine pour protéger ses agriculteurs. La Hongrie et la Slovaquie ont récemment pris des mesures similaires. La décision avait été critiquée par Kiev et la Commission européenne.

Des stocks de céréales se sont accumulés en Pologne, faisant chuter les prix locaux, ce qui a conduit à des manifestations d'agriculteurs et à la démission du précédent ministre de l'Agriculture polonais.