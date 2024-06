La France envoie des avions de chasse en Ukraine : "On met un peu plus le doigt dans l'engrenage", s'alarme Louis Aliot

"On met un peu plus le doigt dans l'engrenage", craint vendredi 7 juin sur France Inter Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement national, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir lors de son interview télévisée l'envoi en Ukraine d'avions de chasse Mirage 2000-5 et d'une brigade d'instructeurs. "Je sens autour de nous beaucoup de gens inquiets parce que c'est un peu plus entrer dans cette guerre, dont il faut évidemment tout faire pour qu'elle s'arrête", a expliqué Louis Alliot.

Le maire RN pointe un paradoxe : "On peut s'interroger sur les raisons qui poussent le président Macron à être dans cette coalition de plus en plus entreprenante, alors que la France n'a même pas les moyens d'assurer sa propre sécurité la plupart du temps." Il craint que la France s'affaiblisse en envoyant des avions de chasse en Ukraine : "Qui va payer, d'abord ? Et puis, quel matériel va-t-on remplacer une fois que ces Mirage seront partis en Ukraine ?", demande-t-il. Louis Aliot ne croit pas que l'envoi d'armes de guerre occidentales changera le cours de la guerre. C'est "surtout diplomatiquement qu'il faut faire pression", affirme-t-il.