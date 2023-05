L'Ukraine a besoin de "temps supplémentaire" avant de lancer sa contre-offensive contre la Russie, selon Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien a estimé que son armée perdrait "beaucoup de monde" si ses troupes lançaient leur contre-attaque dès maintenant.

Volodymyr Zelensky a déclaré, dans un entretien aux médias de service public européens membres de l'UER jeudi 11 mai, que son armée avait encore besoin de temps pour préparer une contre-offensive d'ampleur contre les forces russes. "Avec [ce que nous avons] nous pouvons aller de l'avant et réussir. Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c'est inacceptable. Donc nous devons attendre. Nous avons encore besoin d'un peu de temps supplémentaire", a affirmé le président ukrainien.

Ces dernières semaines, l'armée ukrainienne a entraîné de nouvelles forces et accumulé des munitions et du matériel, fournis par ses alliés occidentaux. Mais le calendrier pour que Kiev lance la contre-offensive attendue, afin de reprendre du terrain dans les régions de Donetsk et Lougansk (Est) ainsi que de Kherson et Zaporijjia (Sud), demeure une question ouverte. Le ministre ukrainien de la Défense avait assuré fin avril que "les préparatifs touchent à leur fin". "L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts, avait-il précisé. [Quand il y aura] la météo et la décision des commandants, on le fera."

"Personne ne peut contraindre l'Ukraine à abandonner des territoires"

Volodymyr Zelensky a toutefois déclaré à l'UER, jeudi, que son armée avait encore besoin de véhicules blindés qui "arrivent par lots". Il a ajouté que les sanctions occidentales contre Moscou avaient un impact sur les ressources des troupes russes. "Ils ont toujours beaucoup [de stocks] dans leurs entrepôts, mais (...) nous voyons déjà qu'ils ont réduit le nombre de bombardements quotidiens dans certaines zones", a-t-il détaillé. Le président ukrainien s'est donc dit confiant sur la capacité de son armée à reprendre du terrain.

Il a toutefois alerté contre le risque d'un "conflit gelé", une éventualité sur laquelle compte selon lui la Russie pour tenter d'obtenir des concessions sur les territoires occupés. "Personne ne peut contraindre l'Ukraine à abandonner des territoires, a toutefois martelé Volodymyr Zelensky. Pour quelles raisons un pays accepterait-il de donner ses terres à [Vladimir] Poutine ?"