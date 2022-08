Inflation : un boulanger adapte sa boutique pour ne pas trop augmenter ses tarifs

Au quotidien, c'est la course aux petites économies pour Christophe Maugard . Depuis la crise en Ukraine, cet artisan boulanger de Rouen (Seine-Maritime) limite au maximum l'utilisation de son four au gaz. Résultat : sur une facture au gaz de 620 euros mensuels, il prévoit une baisse de 25 %. Et ce n'est pas tout, car pour éviter de perdre la chaleur produite par le four, il a installé un système de redistribution. "Les calories qui sont encore ici vont directement dans les appartements au-dessus de la boutique, sur trois niveaux. Donc sur l'année, ça fait 1 000 euros d'économie au niveau du chauffage", détaille Christophe Maugard.

"Ça permet de garder sa clientèle"

Avec ces changements, la hausse de ses tarifs devrait être moins importante que prévue. Une démarche appréciée des clients. "Ça permet de garder sa clientèle, et que sa clientèle soit touchée par cette initiative, sachant que d'autres boulangers ne le feraient pas", estime une cliente. Avec la flambée annoncée des prix du gaz, cet artisan espère une augmentation des aides gouvernementales.