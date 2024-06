"Ils ont fait leurs preuves sur le front" : au salon Eurosatory, l'Ukraine présente ses drones "pour attirer l'attention"

Eurosatory, le plus grand salon international de défense et de sécurité terrestres, s'est ouvert lundi 17 juin à Villepinte, au nord de Paris. Parmi les 43 pavillons nationaux représentés, ceux de l'Arabie saoudite et des Emirats sont présents pour la première fois. Ainsi que l'Ukraine, pays en guerre, qui présente ses équipements militaires. À côté des géants de l'armement, le stand de Kiev fait figure de "Petit Poucet" au salon mondial de la défense et de la sécurité.

Pourtant, sa production pour résister à la Russie de Vladimir Poutine est devenue emblématique : ce sont des drones, qu'ils soient aériens ou navals. "Tous les matériels que vous voyez sur le stand sont utilisés en Ukraine. Ils ont fait leurs preuves sur le front", présente Ivan, l'un des responsables du pavillon ukrainien, qui ajoute : "Évidemment, nous avons des restrictions à l'exportation."

"On a des solutions, mais on a besoin d'investissements"

Car en réalité, les industriels ukrainiens qui sont présents sous la bannière du consortium Spets techno export, ne sont pas venus pour vendre, explique Ivan.

Un drone naval présenté sur le stand de l'Ukraine à l'Eurosatory, le 18 juin 2024. (CHRISTIAN CHESNOT / RADIO FRANCE)

"Nous exposons pour attirer l'attention, pour dire que l'Ukraine n'est pas seulement une victime, mais a beaucoup ingénieurs. On a des solutions, mais on a besoin d'investissements, de coopérations et de joint-ventures, précise Ivan. En fait, c'est une offre pour faire du business ensemble". Et surtout pour continuer de produire, coûte que coûte, face à la machine de guerre russe.

Avec la guerre en Ukraine, nombre de pays, notamment en Europe, ont pris conscience qu'ils étaient loin d'avoir des capacités et stocks suffisants pour dissuader et faire face si nécessaire. Le salon bisannuel bénéficie donc d'une affluence record, avec plus de 2 000 exposants venus de 61 pays et 270 délégations officielles.

Les dépenses mondiales de défense, en constante augmentation depuis 2014, ont encore grimpé de 9% en 2023 pour atteindre le montant record de 2.200 milliards de dollars, dont la moitié pour les pays de l'Otan, selon l'Institut international de recherche sur la paix (Sipri).