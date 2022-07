Guerre en Ukraine : les combats continuent

La Guerre en Ukraine dure depuis 5 mois dimanche 24 juillet. Malgré l’accord céréalier trouvé entre l’Ukraine et la Russie, les bombardements continuent de plus belle. "Pas de répit, Vladimir Poutine veut montrer qu’il reste le maître du temps, le maître du jeu. La Russie l’a indiqué cette semaine, elle ne souhaite pas se concentrer sur l’est de l’Ukraine, sur le Donbass. Elle vise également le sud avec des bombardements souvent très meurtriers", indique Stéphanie Perez.

L’Ukraine se défend toujours

Malgré les nombreux bombardements, les Ukrainiens continuent à se battre. "En face, les Ukrainiens n’entendent pas céder du terrain, ils rêvent même d’une contre-offensive, ragaillardis par la livraison d’armes occidentales", explique la journaliste. Pourtant, la situation est de plus en plus compliquée pour les personnes qui vivent toujours en Ukraine. "Au milieu, et bien, pris au piège, les civils de plus en plus fatigués, traumatisés", rapporte Stéphanie Perez. Depuis le début de la guerre, 5 000 d'entre eux seraient décédés.