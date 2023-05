Guerre en Ukraine : Wagner reste à Bakhmout

Dans l’est de l’Ukraine, la tension semble redescendue du côté des Russes. Le chef du groupe paramilitaire Wagner a finalement annoncé que ses hommes allaient continuer de combattre à Bakhmout. Il affirme que l’armée russe lui a promis de livrer les armes et les munitions qu’il réclamait.

À quoi joue Evgueni Prigojine ? "Si on écoute Evgueni Prigojine, son chantage aurait marché. Il aurait obtenu ce qu’il voulait : des armes, des munitions et puis aussi de traiter avec le général de l’armée russe de son choix", entame le journaliste Luc Lacroix, en duplex depuis Moscou. Pour autant, tout n’est pas réglé. En effet, "le ton et les mots qu’il a employés la semaine dernière contre le ministre russe de la Défense étaient d’une extrême violence", souligne le journaliste.

Veille d'une parade militaire d'ampleur

A Bakhmout (Ukraine), Evgueni Prigojine a reconnu que Wagner essuyait de lourdes pertes. "Et il a peut-être déjà tiré tous les fruits symboliques qu’il pouvait espérer de cet engagement dans cette bataille", précise le journaliste. Mais à la veille du 9 mai, jour de la parade militaire pour célébrer la victoire contre l’Allemagne nazie, "cela fait vraiment désordre pour les forces armées russes", conclut Luc Lacroix.