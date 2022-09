Guerre en Ukraine : vu de "Little Odessa", à New York, Vladimir Poutine mène une "guerre stupide"

À une petite heure de métro de la frénésie du cœur de New York, le cyrillique s'affiche sur les devantures de tous les magasins. Brighton Beach est un petit quartier tranquille de la mégalopole, au bord de l'océan Atlantique, également surnommé "Little Odessa" pour sa communauté russe et ukrainienne. Quelques pâtés de maison au charme suranné que la guerre a tout à coup perturbé alors que Vladimir Poutine vient d'annoncer, ce mercredi 21 septembre, la "mobilisation partielle" de 300 000 réservistes.

>> Suivez le direct avec toutes les réactions suite aux dernières annonces de Vladimir Poutine

Pour bien le comprendre, il faut laisser Lev, casquette rouge vissée sur la tête, fouiller dans sa mémoire : "Russes et Ukrainiens étaient proches par le passé. Désormais, ils s'entretuent. Ce ne sont pas les Russes qui veulent ça, c'est Poutine. Cette guerre est stupide, tellement stupide ! J'étais en URSS quand l'Allemagne est arrivée. Mon père est mort à la guerre et je me souviens très bien de cette situation. Pourquoi Poutine a-t-il décidé de refaire ça? Il veut reconstruire une autre Union soviétique", soupire le New Yorkais d'origine ukrainienne.

"Little Odessa" drapée de jaune et bleu

Une opinion partagée. Dans ce quartier résidentiel, se sont installés dans les années 1970, Russes et Ukrainiens par milliers, réfugiés de l'ancien bloc soviétique. En ce moment, les drapeaux jaune et bleu ukrainiens fleurissent à chaque coin de rue. "Ici, la vie des immigrés n'a pas beaucoup changé, mais ils soutiennent fortement leur pays, l'Ukraine, explique Michael. Et puis, Zelensky est un homme exceptionnel. Moi, je le soutiens aussi."

"Il y a encore quelques années, vous n'auriez jamais vu de drapeau ukrainien ici. Maintenant, vous en voyez partout parce que les gens ont été choqués par cette guerre" Michael, un New Yorkais de "Little Odessa" à franceinfo

Et finalement, il suffit de quelques instants pour que le nom de Volodymyr Zelensky revienne dans les conversations, même avec les plus jeunes comme Ciana : "Zelensky, lui, essaie de faire quelque chose. Il se positionne lui-même sur la ligne de front, il se met en danger, il essaie de riposter. On peut lui reconnaître ça."

"Une guerre pour rien"

Alors, impossible de savoir combien d'Ukrainiens ont trouvé refuge ici depuis le début de la guerre. Une chose est sûre, celle-ci a bouleversé les habitudes d'Alex : "Avant j'allais en vacances en Ukraine tous les ans, je ne peux plus le faire. Ici, je réalise d'autant plus à quel point l'Ukraine est un bon pays et je réalise que ce pays est victime de la Russie qui est un pays très dangereux. C'est une guerre pour rien, juste à cause de Poutine, qui n'a aucune raison de tuer ces gens". La simplicité et l'émotion dans ses mots pour raconter les cœurs et les âmes meurtries de ce petit coin d'Ukraine situé à plus de 7 500 kilomètres de Kiev.