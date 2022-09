DIRECT. Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine annonce une "mobilisation partielle" de la population russe

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Il est un peu plus de 9 heures, le moment est donc venu de faire un nouveau point sur l'actualité :



Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des citoyens russes à partir d'aujourd'hui, qui concernera "les citoyens qui se trouvent sur les listes de réserve et surtout ceux qui ont une spécialité militaire". La Russie compte mobiliser 300 000 hommes. Suivez notre direct.



Face à "la menace" représentée selon lui par "le régime nazi de Kiev (...) nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple", a également averti Vladimir Poutine, faisant allusion aux armes nucléaires.



Julien Bayou "reste chef du parti, il reste coprésident du groupe" à l'Assemblée "mais ses fonctions sont mises entre parenthèses", a affirmé Sandra Regol, vice-présidente des députés écologistes, ce matin sur franceinfo. Le secrétaire national des Verts est accusé par son ex-compagne de "violences morales".





Les manifestations se sont étendues en Iran pour la cinquième nuit consécutive contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs chargée de faire respecter un code vestimentaire strict pour les femmes.

: Un total de 300 000 réservistes vont être appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée en Russie, annonce Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense russe.

: Le Rassemblement national condamne la Russie. "La Russie cherche à instrumentaliser l’outil d’expression populaire par excellence, qu’est le référendum, dans des territoires où la Russie a commis des attaques inacceptables, pour légitimer la violation de la souveraineté territoriale de l’Ukraine", a réagi Jordan Bardella sur franceinfo ce matin.







: L'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom a accusé ce matin la Russie d'avoir à nouveau bombardé le site de la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. "Les terroristes russes ont bombardé à nouveau la centrale nucléaire de Zaporijjia pendant la nuit", a indiqué Energoatom sur Telegram.

: Dans le détail, la mobilisation concernera les citoyens "qui se trouvent sur les listes de réserve, et surtout ceux qui ont une spécialité militaire", selon Vladimir Poutine. "L'appel au recrutement sera suivi d'une formation obligatoire", a ajouté le président russe, qui a prévenu que la Russie utiliserait "toutes les armes à [sa] disposition si l'intégrité territoriale de la Russie est menacée, avant d'ajouter que "ceux qui font du chantage à l'arme nucléaire doivent savoir que ce chantage peut se retourner contre eux."

: Le président russe, qui s'exprime en ce moment, a affirmé que "l'Occident essaie de détruire la Russie" et a dit soutenir les référendums organisés dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine, le Donbass, Kherson et Zaporijia.

: Il est 6h, c'est donc le moment de faire le premier point sur l'actualité du jour :



Dans un discours face à l'assemblée générale de l'ONU, à New York, Emmanuel Macron a vivement critiqué l'invasion russe en Ukraine, fustigeant "un retour à l'âge des impérialismes et des colonies". Une allocution de Vladimir Poutine à la télévision russe est attendue, mais on ignore quand.



Face à l'urgence, des dirigeants du monde entier ont appelé mardi à redoubler d'efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire croissante dans le monde. Dans une déclaration commune publiée à l'issue d'une rencontre ministérielle en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York, les Etats-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, la Colombie, le Nigeria et l'Indonésie affirment leur "engagement à agir avec urgence, ampleur et de concert".



Fiona est devenu le premier ouragan majeur de catégorie 3 de la saison. Il s'approche ce matin des îles Turques-et-Caïques après avoir semé inondations et coupures de courant et causé la mort d'au moins cinq personnes.





Le député Julien Bayou se met en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée, après un témoignage de son ex-compagne à la cellule contre les violences d'EELV, dont on ne connaît pas la teneur, a appris franceinfo.