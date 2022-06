Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky s'est rendu à Mykolaïv et à Odessa

Pour la première fois depuis le début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à Mykolaïv et à Odessa, dans le sud de l’Ukraine, afin de récompenser des militaires.

Les déplacements hors de Kiev (Ukraine) de Volodymyr Zelensky sont rares. Le président ukrainien s’est rendu pour la première fois à Mykolaïv et à Odessa, dans le sud du pays, samedi 18 juin. L’objectif est de récompenser des militaires pour avoir stoppé l’avancée russe au début de la guerre. L’armée ukrainienne mène depuis plusieurs jours une contre-offensive à Mykolaïv, une ville stratégique.

Cinq civils tués à Donetsk

À l’est de l’Ukraine, Lyssytchansk se prépare elle aussi aux combats. Jeudi 16 juin, une frappe russe a détruit plusieurs bâtiments. Le bilan est de quatre morts et des dizaines de blessés, selon la police. Les derniers habitants se résignent à partir. "Nous partons parce que c’est devenu effrayant. Nous laissons tout derrière nous", confie une femme. À Donetsk (Ukraine), des bombardements ukrainiens ont tué cinq civils et fait douze blessés, samedi 18 juin, selon les autorités locales pro-russes. Depuis 2014, cette ville est le théâtre de combats entre les forces ukrainiennes et les séparatistes affiliés à la Russie.