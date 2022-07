Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky limoge la procureure générale et le chef de la sécurité en raison de soupçons de trahison

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé dimanche 17 juillet la procureure générale Iryna Venediktova et le chef des services Ivan Bakanov de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur plus de 650 cas de soupçons de trahison de responsables locaux, dont 60 dans les zones occupées par les forces russes et prorusses, a expliqué le chef d'Etat lors d'une conférence de presse.

La procureure générale, a notamment dirigé l'enquête sur les atrocités présumées commises au début de l'invasion par les forces russes dans la ville de Boutcha, banlieue au nord-ouest de Kiev, devenues aux yeux de l'Occident un symbole des "crimes de guerre" russes en Ukraine. celle-ci intervient quelques jours après que Mme Ovsiannikova a manifesté seule près du Kremlin en brandissant une pancarte critiquant l'intervention militaire en Ukraine et le président Poutine.

"Un si grand nombre de crimes contre les fondations de la sécurité nationale et les liens établis entre des responsables ukrainiens en charge de l'application des lois et les services spéciaux russes posent des questions très sérieuses aux dirigeants concernés", a déclaré Volodymyr Zelensky. "Chacune de ces questions recevra une réponse", a-t-il ajouté.