Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite surprise aux États-Unis

Article rédigé par M.de Chalvron, B.Bervas - France 2 France Télévisions

Pour la première fois depuis le début du conflit, le président ukrainien sort de son pays. Il se rend en Amérique pour rencontrer Joe Biden et le Congrès et négocier un soutien plus massif.

Sur des images, on voit Volodymyr Zelensky sortir du train en Pologne et s’installer dans une voiture blanche pour prendre la route vers Washington, mercredi 21 décembre. C’est la première fois depuis le début de la guerre que le président ukrainien sort de son pays. Une annonce arrivée en pleine nuit aux Etats-Unis et qui fait, depuis, la une des journaux télévisés américains. Une visite historique organisée dans le plus grand secret pour des raisons de sécurité. La livraison d’un système de missile sol-air en négociation La veille, il avait fait allusion à ce déplacement lors d’une visite à Bakhmout, une ville assiégée par les forces russes après avoir reçu un drapeau des mains d’un soldat. "Nous passerons ce drapeau au Congrès américain et au président des Etats-Unis. Nous sommes reconnaissants de leur soutien, mais ce n’est pas assez", a glissé le président ukrainien qui sera reçu par Joe Biden à la Maison Blanche. Les parlementaires américains s’apprêtent à voter une nouvelle aide massive à l’Ukraine comprenant la livraison d’un système de missile sol-air. La Russie a d’ores et déjà fait savoir qu’une livraison d’armes à l’Ukraine ne ferait qu’aggraver le conflit.