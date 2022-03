Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle à interdire la Russie de "tous les ports" et "aéroports du monde"

"Il faut fermer l'entrée pour un tel Etat dans tous les ports, tous les canaux et tous les aéroports du monde." Dans une vidéo publiée sur Facebook lundi 28 février, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, appelle à de nouvelles sanctions de la communauté internationale contre la Russie, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Il demande également de "considérer une fermeture totale du ciel pour les missiles, avions et hélicoptères russes".

"Ce mal, armé de missiles, de bombes et d'artillerie, doit être stoppé immédiatement. Et détruit économiquement, pour montrer que l'humanité est capable de se défendre", a souligné le chef d'Etat. Il a également dénoncé les bombardements russes qui ont visé le territoire ukrainien lundi, au moment où les délégations russe et ukrainienne se rencontraient pour la première fois, en Biélorussie, depuis le début de l'invasion jeudi.

Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine "n'a pas eu de résultat qu'elle aimerait avoir" à l'issue des négociations menées lundi, mais a évoqué ses "contre-propositions" à celles des Russes "pour mettre fin à la guerre". Les délégations sont rentrées pour "consultations dans leurs capitales" respectives, après avoir convenu vouloir un "deuxième round" de pourparlers.