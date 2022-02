Guerre en Ukraine : des négociations ont débuté entre russes et Occidentaux

Lundi 28 février, des pourparlers ont débuté entre russes et Ukrainiens à la frontière biélorusse. Emmanuel Macron s'est par ailleurs entretenu pendant 1h30 au téléphone avec Vladimir Poutine. Le président russe se serait engagé à ne pas s'en prendre aux civils, notamment ceux qui fuient Kiev. Il a également posé ses conditions pour un retrait d'Ukraine.

Ils sont arrivés en avion militaire au cinquième jour de la guerre. Lundi 28 février, une première rencontre entre Ukrainiens et Russes s’est déroulée sous haute sécurité. A la table des négociations, les présidents Zelinsky et Poutine sont absents : ils ont envoyé leurs émissaires. En territoire biélorusse, l’échange à huis clos aura duré près de six heures. Résultat ? Pas de cessez-le feu. Aucune avancée donc, mais les deux camps ont convenu d’un nouveau rendez-vous dans les prochains jours.

Vladimir Poutine donne ses conditions

Dans le même temps, Emmanuel macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone. Le président russe a donné ses conditions pour stopper les combats : la reconnaissance de la Crimée comme un territoire russe, la dénazification de l’Ukraine et sa démilitarisation. De son côté le président ukrainien a signé un document demandant l’intégration de son pays en urgence à l’Union européenne.